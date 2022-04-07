Рим, , 07:48 — REGNUM Версия киевских властей о событиях в Буче вызывает большие сомнения, заявила 6 апреля на заседании Европарламента депутат от итальянской «Лиги» Франческа Донато.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я слышу призывы о введении эмбарго на поставки российского газа на основании того, что произошло в Буче. Но нет никакой ясности о том, что там произошло», — сказала она.

Вопреки нынешним заявлениям, Украина до 24 февраля не была ни мирным государством, ни государством демократическим, об этом говорили ее действия в Донбассе и в отношении русскоязычных соответственно, добавила Донато.

Для того, чтобы понять, что в действительно произошло в Буче, необходимо независимое расследование, заключила она.

Вице-спикер Европарламента Пино Пичерно немедленно дал отповедь Донато: по его словам, с событиями в Буче «все ясно, Путин является агрессором, а Украина страдает».

«Этот зал не должен становиться рупором для произнесения недопустимых мнений», — добавил Донато.

Ранее именно Франческа Донато в соцсетях обращала внимание своих подписчиков на нацистскую символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.