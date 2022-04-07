Париж, 7 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Oдин из известнейших экспертов в области геополитики во Франции и бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что ни США, ни Украина не хотят прекращения огня. Об этом политолог написал в своем аккаунте в Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «"Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Это очевидно. Инцидент с Бучей произошел в тот самый момент, когда соглашение было уже близко. Ни Байден, ни Зеленский не хотят прекращения огня», — написал Эмерик Шопрад в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг города Буча «провокацией», направленной на срыв продолжающихся переговоров между Киевом и Москвой. По словам Сергея Лаврова, провокация используется для того, чтобы найти предлог для срыва ведущихся переговоров.

Эмерик Шопрад — правый политик, писатель, политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академиях во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe.