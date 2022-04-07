Пермь, , 07:46 — REGNUM В Пермском крае из-за неблагоприятных метеопрогнозов не исключается всплеск числа лесных пожаров в мае–июле. Об этом на совещании по вопросу подготовки региона к пожароопасному сезону проинформировала начальник СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Наталья Пелевина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам Пелевиной, синоптики прогнозируют жаркие май, июнь и июль. »Это говорит о высоких рисках возникновения лесных пожаров. Стоит отметить, что группировка лесопожарных формирований Пермского края одна из самых крупных в Приволжском федеральном округе. Сил и средств для выявления возгораний в лесных массивах и их оперативной ликвидации достаточно», — подчеркнула она.

Стоит отметить, на сегодняшний день общая группировка сил и средств, согласно сводному плану тушения лесных пожаров в 2022 году, составляет свыше 4,2 тыс. человек и более 1,9 тыс. единиц техники. В регионе действует четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах.

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