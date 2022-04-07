Якутск, 7 апреля 2022, 08:02 — REGNUM Гуманитарный груз весом в 7,5 тонны отправлен из Якутии в Ростов-на-Дону для жителей Луганской Народной республики. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Сбор гуманитарного груза шёл в штабе Русской гуманитарной миссии. Договор этой некоммерческой организации с Якутией был заключён 28 марта, в нём прописано безвозмездное перечисление 10 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вещи и детское питание для беженцев ЛНР и ДНР собирали сотрудники Государственного комитета по занятости населения республики. Были отправлены игрушки, подгузники, детское питание, тапочки, детские бутылочки, бытовая химия.