Токио, , 07:44 — REGNUM Канадское подразделение японской корпорации Panasonic подверглось хакерской атаке, 7 апреля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на пресс-службу организации.

Panasonic David Berkowitz

По словам представителей компании, вмешательство в систему было зафиксировано еще в феврале. В Panasonic считают, что сети других подразделений корпорации оказались не затронуты.

Газета Nikkei распространила информацию о том, что хакеры применили для взлома вирус-вымогатель, который позволил получить доступ к конфиденциальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics подверглась кибератаке, в результате чего в сеть утекло до 190 гигабайт внутренних данных организации.

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