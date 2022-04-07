В Горном Алтае создан совет по развитию малого и среднего бизнеса
Алтай, 13 марта, 2008, 17:05 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай
Координационный совет призван поддерживать инициативы, направленные на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, он организует проведение публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.
Одной из актуальных задач нового органа станет выработка рекомендаций органам исполнительной власти Республики Алтай и органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.