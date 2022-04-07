Алтай, 13 марта, 2008, 17:05 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал распоряжение о создании Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Как сообщили 13 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, в него вошли руководители министерств, представители научных организаций, общественности, депутаты.

Координационный совет призван поддерживать инициативы, направленные на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, он организует проведение публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

Одной из актуальных задач нового органа станет выработка рекомендаций органам исполнительной власти Республики Алтай и органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.