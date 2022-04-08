Владивосток, 8 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Общая протяженность участков дорог, которые в 2022 году будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Приморье составит более 100 км. По большинству объектов определены подрядчики, в некоторых муниципалитетах работы уже начались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивосток.

Пресс-служба мэрии Владивостока Ремонт дорог во Владивостоке

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Всего в план нацпроекта включены объекты в 13 муниципальных образованиях.

Так, во Владивостоке запланирована масштабная модернизация четырёх участков, в том числе и возведение пешеходного моста.

7 апреля дорожники зашли на улицу Нейбута, на участок от улицы Адмирала Юмашева до остановки «Демидюка».

"Здесь заасфальтируют 7200 квадратных метров тротуара, уложат новый асфальт на дороге на общей площади 23,5 тысячи квадратных метров», — пояснили специалисты.

Кроме дорожных работ, подрядчик перенесет 47 опор уличного освещения, смонтирует семь новых остановок, восстановить три лестницы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов, комментируя начатые работы акцентировал, что этот участок для благоустройства выбран по желанию местных жителей — он один из самых проблемных во Владивостоке.

«Нацпроект позволяет расширить возможности городского благоустройства, дорожных работ. Ведь новый асфальт на фоне разбитой или отступающей вокруг инфраструктуры будет как бельмо на глазу. А с федеральным финансированием вся ремонтируемая территория преобразится, жители оценят всё в комплексе. И в итоге комфорт, безопасность и удобство для автомобилистов и пешеходов. Участок Нейбута — Юмашева давно требовал комплексного ремонта», — резюмировал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» построят новые школы и детские сады.