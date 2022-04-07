Пермь, 7 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Пермском крае лесопожарный центр и пожарные части государственной пожарной службы получили шесть новых автоцистерн. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Пермский лесопожарный центр получил три автоцистерны. Еще три единицы спецтехники отправят на Гайнскую, Чердынскую и Пермскую лесопожарные станции.

В 2022 году региону почти втрое увеличено федеральное финансирование на пожарную безопасность и тушение лесных пожаров. Выделено почти 170 млн рублей.