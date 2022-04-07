Луганск, 7 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли два населённых пункта в Луганской Народной Республике. Об этом 7 апреля сказано в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Обстрел вёлся по населённым пунктам Донецкое и Калиново. В ходе обстрелов украинские боевики выпустили 50 снарядов с помощью реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», применили артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), а также минометы калибра 120 мм (обстрел вёлся в течение 20мин).

В результате обстрелов, в населённом пункте Донецкий было разрушено и повреждено семь жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле посёлка Донецкий в ЛНР украинскими боевиками со стороны города Горское.