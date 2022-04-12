Продолжается специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. Россия придерживается обозначенного ранее президентом Владимиром Путиным курса, несмотря на непрекращающийся поток санкций со стороны США и Европы и поток фейков со стороны западных и киевских пропагандистов. Подробности о том, как продвигается спецоперация, — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

07:50 07.04.2022 Версия киевских властей о событиях в Буче вызывает большие сомнения, заявила 6 апреля на заседании Европарламента депутат от итальянской «Лиги» Франческа Донато. Читайте также: Депутат Европарламента усомнилась в «официальной» версии событий в Буче

07:56 07.04.2022 О героических действиях командира роты капитана Ивана Пахомова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ. Читайте также: В Минобороны РФ сообщили о подвиге капитана Пахомова

08:02 07.04.2022 Гуманитарный груз весом 7,5 тонны отправлен из Якутии в Ростов-на-Дону для жителей Луганской Народной Республики. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры. Читайте подробнее: Тонны гуманитарной помощи отправили из Якутии в Ростов

08:06 07.04.2022 Представители Якутии намерены оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк. Читайте также: Якутия отправит в Донбасс официальную делегацию

08:07 07.04.2022 О героических действиях командира инженерно-десантной роты капитана Александра Романова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Минобороны России рассказали о подвиге капитана Романова

08:14 07.04.2022 Американская газета The New York Times признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских военных украинскими боевиками. Читайте подробнее: NYT подтвердила подлинность видео расправы боевиков ВСУ над военными России

08:15 07.04.2022 О героических действиях механика-водителя десантно-штурмового взвода рядового Ивана Юртаева в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ. Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге рядового Юртаева

08:18 07.04.2022 Российские военные инженеры проводят разминирование неразорвавшихся боеприпасов в Сумской области. mil. ru

08:25 07.04.2022 О героических действиях инспектора-водителя взвода военной полиции ефрейтора Евгения Олькова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ. Об этом: В Минобороны России рассказали о подвиге ефрейтора Олькова

08:33 07.04.2022 Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает 7 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

08:38 07.04.2022 Две трети населения планеты проживают в странах, которые поддерживают Россию или нейтрально относятся к ней в контексте связанных с Украиной событий. Об этом пишет британский журнал The Economist. «Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения», — говорится в публикации. Об этом: Британский журнал подсчитал долю поддерживающих Россию стран

08:47 07.04.2022 Министерство обороны России опубликовало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец. Об этом: Минобороны РФ показало движение техники по переправе через Северский Донец 08:51 07.04.2022 Родные названия улиц и проспектов Мариуполя, который в настоящее время освобождают от киевских боевиков войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и военных Вооруженных сил РФ, получат назад свои родные названия. Об этом 7 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР. Читайте подробнее: В Мариуполе будут возвращены родные названия улиц — НМ ДНР

08:52 07.04.2022 Ингушетия направила очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Бойцы получат продукты питания и средства гигиены, сообщил 6 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Профинасировал отправку гуманитарной помощи фонд развития республики. Читайте также: Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов на Украине

08:52 07.04.2022 Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики обеспечили эвакуацию примерно ста человек из городской больницы Мариуполя. Этих людей не выпускали украинские боевики, сообщает 7 апреля Минобороны России. «За день военнослужащие выполнили более десяти выездов к зданию больницы, что позволило эвакуировать около 100 больных, в том числе 16 детей», — уточнили в оборонном ведомстве. Читайте также: Около 100 пациентов эвакуированы из больницы в Мариуполе — Минобороны РФ

08:53 07.04.2022 Границу России пересекли ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 7 апреля. Об этом: Ещё более 14,5 тыс. жителей Донбасса прибыли в Россию

08:57 07.04.2022 Киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Читайте подробнее: Антонов заявил о подготовке Киевом новых провокаций

09:00 07.04.2022 Участники спецоперации на Украине, которые в настоящее время проходят лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко в Москве, прямо в медучреждении смогли послушать концерт. Творческую встречу с российскими военными провёл заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России. Читайте также: Кунгуров выступил с концертом в госпитале перед участниками спецоперации

09:01 07.04.2022 Жители города Буча под Киевом погибли от рук киевских боевиков. Об этом 7 апреля заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Читайте подробнее: Аналитик из США обвинил киевских боевиков в убийстве жителей Бучи 09:11 07.04.2022 Украинские боевики с 17 февраля более 800 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики с 17 февраля более 800 раз обстреляли территорию ЛНР

09:17 07.04.2022 Около ста мирных жителей, которых не выпускали украинские националисты, эвакуированы из городской больницы Мариуполя. Люди рассказали о действиях хозяйничавших в городе боевиков, видеозаписи об этом распространило 7 апреля Минобороны России. «Куда ни пойдёшь — везде обстреливают украинские войска, не пускали вообще. Люди просто-напросто лежали, умирали от [отсутствия] еды, от [отсутствия] воды. Это словами не передать», — рассказал житель Мариуполя по имени Алексей. Читайте подробнее: Спасённые в Мариуполе люди рассказали о преступлениях националистов

09:21 07.04.2022 Свыше 100 мирных жителей, которых ранее не выпускали украинские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуировали из городской больницы Мариуполя военные Вооруженных сил РФ и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны России. Об этом: Военные РФ и ДНР эвакуировали мирных жителей из больницы в Мариуполе

09:21 07.04.2022 Организация Объединённых Наций потребовала расследовать факты нарушения прав человека после опубликованных в прессе данных о расправе над российскими пленными на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя кадры, на которых показаны убитые украинскими военными военнослужащие ВС РФ, попавшие в плен. Подробности в материале: ООН призвала расследовать расправу над российскими пленными на Украине

09:21 07.04.2022 Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило 7 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР

09:24 07.04.2022 Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в решении провести спецоперацию. Читайте также: Это не люди, это нацисты — о бесчинствах ВСУ

09:30 07.04.2022 Для стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) нет разницы между поставками Киеву оборонительных и наступательных видов вооружений. Об этом 7 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса. Читайте подробнее: Столтенберг пообещал обсудить поставки НАТО Киеву тяжелого вооружения

09:35 07.04.2022 В Чувашии продолжается сбор благотворительных средств в помощь Донбассу. В настоящее время перечислено от жителей и организаций 11 млн рублей, самый большой взнос сделал 94-летний ветеран труда Анатолий Михайлович Подгорнов, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии. Об этом: В Чувашии 94-летний ветеран перечислил в помощь Донбассу 400 тыс. рублей

09:56 07.04.2022 Религиозные общины России откликнулись на страдания миллионов жителей Донбасса и при поддержке Администрации президента РФ ими было принято решение организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей региона. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Религиозные общины России собрали гумпомощь для жителей республик Донбасса

10:00 07.04.2022 Министры иностранных дел Прибалтики и Бенилюкса встретились 6 апреля в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также возможные дальнейшие шаги против России. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Читайте подробнее: Глава МИД Латвии: поддержка Запада укрепляет переговорные позиции Украины

10:09 07.04.2022 Основные бои в центральной части Мариуполя закончились, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Читайте также: Басурин заявил о завершении основных боев в центральной части Мариуполя

10:13 07.04.2022 Житель Смоленска задержан по подозрению в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области 7 апреля. Об этом: В Смоленске мужчина менял ценники в магазине на листовки с фейком об армии

10:13 07.04.2022 Безопасность колонны МЧС России, которая доставила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, обеспечили сотрудники Росгвардии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: Росгвардия обеспечила безопасность доставки гумпомощи в Харьковскую область

10:13 07.04.2022 Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ. mil. ru

10:15 07.04.2022 Вашингтон предвзято относится к конфликту на Украине, об этом говорит равнодушная реакция американских властей на видеозапись с расправой над российскими военными. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. «Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы [имевших место] российских военных преступлениях в городе Буче», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на сайте посольства. Читайте подробнее: Посол РФ раскритиковал США за равнодушие к расправам над пленными бойцами

10:22 07.04.2022 В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских боевиков за сутки ранены 32 мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ ранены 32 мирных жителя 10:24 07.04.2022 Читайте также: Канада отказалась высылать российских дипломатов

10:28 07.04.2022 Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. © ИА REGNUM Боевая авиация Вооружённых сил России за ночь уничтожила ещё почти три десятка военных объектов Украины. Об этом 7 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: За ночь ВКС России уничтожили 29 военных объектов Украины

10:32 07.04.2022 Количество беспилотных летательных аппаратов, сбитых на Украине в рамках российской военной спецоперации, увеличилось до 413. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 7 апреля на брифинге. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новосёловка Вторая, Червонная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск», — заявил Конашенков. Читайте подробнее: Ещё пять беспилотников сбили на Украине российские средства ПВО

10:33 07.04.2022 Силы Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил 7 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом: Силы ДНР зачистили от украинских боевиков населенный пункт Сладкое

10:41 07.04.2022 Жуткие видеокадры с шоссе под Киевом разлетаются по соцсетям. На них запечатлена расправа украинских националистов над российскими военнослужащими. Это жестокое видео пользователи обсуждают в соцсетях. Например, в телеграм-канале, посвящённом спецоперации на Украине, пишут, что Запад, занятый обсуждением фейков из Бучи, даже не обратил внимания на расправу над российскими военными. Читайте также: «Стереть в порошок укронацистов!» — о видео расправы над военными из России

10:42 07.04.2022 Участник украинского незаконного вооружённого формирования задержан в Республике Крым сотрудниками УФСБ по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 апреля. Читайте подробнее: ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбата

10:48 07.04.2022 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило об отправке гуманитарного груза в Донбасс. Читайте также: Барнаул отправил гуманитарный груз для Донбасса

10:48 07.04.2022 Италия забыла, что Россия первой оказала ей помощь во время пандемии, поэтому позиция Рима по антироссийским санкциям неприлична. Об этом 7 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: МИД РФ назвал неприличной позицию властей Италии по антироссийским санкциям

10:49 07.04.2022 Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР потеряли за сутки 20 человек и технику. Об этом 7 апреля сообщили в военном ведомстве. Читайте подробнее: ВСУ потеряли за сутки в ЛНР 20 боевиков

10:54 07.04.2022 Переехавшая в Еврейскую автономию из Донбасса директор МФЦ ЕАО Рита Андреева поддерживает специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР. Она считает, что пока жители этих территорий остаются заложниками политики. Об этом: Это единственный шанс Донбасса вернуться к мирной жизни — о спецоперации

10:57 07.04.2022 Вашингтон пытается применить к России сценарий, ранее использованный для развала СССР. США по-прежнему стремятся разделить и ослабить Россию, пишет репортёр Чжао Цзяочэн в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао». Соединённые Штаты он называет главным интриганом XXI века с менталитетом холодной войны. Призраки этого противостояния, по его словам, живы даже спустя 30 лет. Читайте также: Цель США — разделить и ослабить Россию, считают в Китае

10:57 07.04.2022 Польша хочет видеть Украину единой и большой, но противостоящей России. Об этом 7 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. «Есть и такой важный момент в польско-украинских отношениях: украинцы не воспринимаются в Польше как дружественный народ, наоборот, к ним очень плохое отношение, а культ Бандеры для поляков ещё более скандален, чем для россиян», — заявил эксперт. Об этом: Эксперт: Польша не хочет раздела Украины, она нужна ей для борьбы с Россией

10:58 07.04.2022 Украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, сообщили 7 апреля в Народной милиции Донецкой Народной Республики. Читайте также: Боевики ВСУ подожгли в порту Мариуполя корабль управления «Донбасс»

11:02 07.04.2022 Провокация Украины в городе Буча сделана с целью натравить на Россию международное сообщество и дать повод США продлить войну в экономических интересах. Об этом пишет кубинское издание Granma. «Всё связанное с городом Буча — это сфабрикованная ложь, которая <…> натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы», — пишет издание. Читайте также: Кубинская газета Granma назвала ложью провокацию Украины в Буче

11:05 07.04.2022 Запрет на импорт угля из России приведёт лишь к появлению «серых схем» и государств-посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. «Сегодня наблюдается максимальное единение россиян, Владимир Путин выступает не только лидером страны, но и ее символом», — заявил эксперт. Читайте также: Эксперт: Надежды на взращивание «болотной гнили» в России не оправданы

11:14 07.04.2022 Посольство России во Франции опубликовало в Twitter пост, который вызвал незамедлительную реакцию госсекретаря по европейским делам в МИД Франции Клемана Бона, сообщает Le Parisien. Подробности в материале: МИД Франции отреагировал на опубликованное посольством России фото из Бучи

11:14 07.04.2022 Военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР подтвердили факт применения БМ-21 «Град» при обстреле со стороны ВФУ Ясиноватского района. dnr-sckk. ru

11:18 07.04.2022 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые к тому же поощряются действующей властью. Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении украинки Галины Гуцол

11:19 07.04.2022 У террористов нет никаких шансов на осуществление преступлений на территории Крымского полуострова. Об этом написал в телеграм-канале 7 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя задержание участника украинского нацбата. Читайте также: Читайте также: Аксёнов: террористам не место на Крымской земле

11:28 07.04.2022 Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса давно готовились накачивать Киев оружием, заявила 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины. Читайте подробнее: В МИД РФ отреагировали на подготовку США ленд-лиза для Украины

11:34 07.04.2022 Приглашения к участию в земляных работах, за которые мэрия организует ужин, получили жители Белгорода, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM. Рассылка приходит на телефоны и электронную почту. Читайте подробнее: Фейкометы зовут жителей Белгорода на земляные работы «за ужин»

11:36 07.04.2022 На здании Театра оперы и балета в Якутии разместили изображение большой буквы Z. Военнослужащих России также поддерживают Саха академический театр и Якутский музей им. Ем. Ярославского. Читайте подробнее: Коллективы театров Якутии поддержали спецоперацию России в защиту Донбасса

11:36 07.04.2022 То, что высокопоставленные военные представители США и стран НАТО были, и есть, и остаются на Украине, — это точно, заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Читайте подробнее: Клинцевич: на Украине могут находиться военные США и НАТО

11:40 07.04.2022 В Северной Осетии получили работу десять человек, прибывших из Луганской и Донецкой Народных Республик. Их трудоустроили в пунктах их временного размещения. Для беженцев нашлась работа по благоустройству территории и воспитанию детей, в том числе в качестве воспитателей, учителей начальных классов, библиотекарей. Читайте подробнее: В Северной Осетии трудоустроили десять первых переселенцев из Донбасса

11:47 07.04.2022 В муниципалитетах Приморья 7 апреля прошли патриотические акции в честь Дня подвига и Дня провозглашения Донецкой Народной Республики. Приморцы возложили цветы к памятникам и монументам, участвовали в тематических флешмобах, посещали выставки. Об этом: В Приморье масштабно отметили День провозглашения ДНР

11:50 07.04.2022 Источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на российскую разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Подробности в материале: Форточка закрылась: политолог об эвакуации военных НАТО с Украины

11:53 07.04.2022 Действенная борьба с русофобией требует от власти («режима») дистанцироваться от горбачёвщины и ельцинщины и дать им чёткую политико-правовую и морально-историческую оценку, считает историк и публицист Андрей Фурсов. Подробности в материале: Дистанцироваться от горбачёвщины и ельцинщины — о борьбе с русофобией

12:05 07.04.2022 Российского посла во Франции Алексея Мешкова пожелали видеть в министерстве иностранных дел Пятой республики. Решение вызвать дипломата на набережную Орсэ принял глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Об этом: Посла России вызвали в МИД Франции

12:10 07.04.2022 В Магадане активисты «Боевого братства» 7 апреля в День провозглашения Донецкой Народной Республики провели флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции в защиту Донбасса. Читайте подробнее: Мы добьёмся сдачи марионеточного киевского режима — Магадан вышел на митинг

12:11 07.04.2022 В Томской области 7 апреля прошла церемония прощания с 26-летним старшим лейтенантом Максимом Песковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Офицер посмертно удостоен звания Героя России. Об этом: Погибшему на Украине офицеру из Томска присвоено звание Героя России

12:12 07.04.2022 Пятеро детей были ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, заявил 7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он сообщил, что всего за сутки 32 мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны Украины. По данным представительства республики в СЦКК, за 50 дней эскалации в ДНР погибли 72 мирных жителя, различные ранения получили 1152 человека, в том числе 69 детей. Читайте подробнее: В ДНР ещё пятеро детей пострадали от обстрелов ВСУ

12:19 07.04.2022 Гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с территории Украины. 07.04.2022 © ИА REGNUM

12:22 07.04.2022 На Камчатке в Елизово в парке культуры и отдыха «Сказка» 7 апреля состоялась патриотическая акция в честь 8-й годовщины со дня принятия решения о независимости Донецкой Народной Республики, Дня подвига, а также в поддержку проводимой спецоперации в защиту Донбасса. В мероприятии приняли участие 1,5 тыс. человек. Подробности в материале: На Камчатке состоялась массовая акция в честь провозглашения ДНР

12:27 07.04.2022 В Хабаровском крае 7 апреля отметили восьмую годовщину провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики — на центральной арене стадиона имени Ленина в краевой столице состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции и независимости республик. Читайте подробнее: В Хабаровске в поддержку ДНР и спецоперации состоялся митинг

12:36 07.04.2022 Более 80 украинских националистов были уничтожены за сутки силами Донецкой Народной Республики. Об этом 7 апреля сообщили в Народной милиции ДНР. Читайте подробнее: Читайте также: В ДНР заявили об уничтожении 83 украинских националистов за сутки

12:43 07.04.2022 Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен признался, что французские жандармы и магистраты суда отправятся на Украину, передает BFM TV. Читайте также: Франция отправляет жандармов и магистратов на Украину

12:43 07.04.2022 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона стать донорами для военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Губернаторам Белгородской и Курской областей направили письма с предложением доставить запасы донорской крови в госпитали, находящиеся на территории этих регионов. Об этом: Игорь Артамонов предложил белгородским и курским больницам донорскую кровь

12:48 07.04.2022 В Южно-Сахалинске 7 апреля отметили День провозглашения ДНР. Подробности в материале: Россия пришла, мы вместе и навсегда — на Сахалине поддержали ДНР

12:51 07.04.2022 Западные страны, накачивая Украину оружием, отнюдь не приблизят успех переговоров Москвы и Киева. Такие действия будут иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля журналистам. Так он прокомментировал одобрение американским Сенатом законопроекта о ленд-лизе для Украины. Об этом: Диалогу не поможет: Песков раскритиковал США за ленд-лиз для Украины

12:53 07.04.2022 Отправка вооружений на Украину не способствует продвижению российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал усиление американской военной помощи Украине

12:57 07.04.2022 Правительство Испании на сегодняшний день не рассматривает вариант с отправкой Украине самолётов, танков и тяжёлого вооружения. Об этом в ходе саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство Europa Press. «Эта [возможность] не рассматривается», — сказал Альбарес. Читайте также: Испания не планирует отправлять Украине танки и самолёты

12:59 07.04.2022 Красный Крест Южной Кореи отправил одеяла и предметы личной гигиены на сумму $131 250 в рамках третьего транша гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации. Подробности в материале: Красный Крест Южной Кореи отправил гуманитарную помощь украинским беженцам

13:03 07.04.2022 Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что ситуация вокруг Украины в среднесрочной перспективе может спровоцировать деглобализацию, сообщает Antara. Об этом: Ситуация вокруг Украины может спровоцировать деглобализацию — МИД Индонезии

13:04 07.04.2022 Ростовский штаб #МыВместе доставил в Луганскую и Донецкую Народные Республики более 150 тонн гуманитарного груза. Помощь в Донбасс отправлена при поддержке Народного фронта и добровольцев ВСКС, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ростовский штаб #МыВместе доставил в Донбасс ещё 150 тонн гумпомощи

13:11 07.04.2022 Что произошло в украинском городе Буча? Отыскать правду сквозь пресс западной пропаганды пытаются и в Европе. Политики, эксперты и общественные деятели изучают первоисточники, стремясь найти то, что позволит сделать объективные выводы. И всё чаще задаются вопросами, которые инициаторы информационной атаки на Россию не хотели бы слышать. Об этом: «Азов"* убивал, а из России делают врага» — Европа узнаёт правду о Буче

13:12 07.04.2022 Украинские боевики выпустили четыре ракеты из «Града» по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщает 7 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли из «Града» Макеевку в ДНР

13:17 07.04.2022 За последние сутки ещё более 20 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике освобождены от украинских националистов. Об этом 7 апреля заявили в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: Более 20 населённых пунктов освобождены войсками ДНР за сутки

13:23 07.04.2022 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провёл совещание по расследованию военных преступлений Украины. Об этом 7 апреля сообщается на сайте ведомства. Об этом: Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию военных преступлений 13:24 07.04.2022 Украинские боевики за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает 7 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую в ДНР

13:25 07.04.2022 В настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) фактически зачистили центральную часть Мариуполя от украинских нацистов. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24». Об этом: Основные бои в центральной части Мариуполя закончены — Басурин

13:31 07.04.2022 В отличие от истерики вокруг фальшивой Бучи эта новость прошла мелким шрифтом. Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях, Telegram-канале, комментируя новость о том, что New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой украинские солдаты расстреливают связанных российских пленных. Издание сообщает, что убийства происходили 30 марта после нападения украинцев на колонну под Киевом. Об этом: «Это не просто нацисты, это черти!» — сети об участи пленных и судьбе России

13:32 07.04.2022 Министерство иностранных дел Индонезии поддерживает предложенное Организацией Объединенных Наций (ООН) независимое расследование на Украине, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Индонезия поддерживает независимое расследование на Украине

13:36 07.04.2022 Последствия обстрела Ленинского района Донецка. dnr-sckk.ru

13:47 07.04.2022 Олигархи из США и ЕС завладеют украинскими предприятиями, если будут участвовать в восстановлении этой страны. Киеву не стоит рассчитывать на бескорыстие Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на заседании совбеза. «Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». Об этом: Лукашенко предостерёг Киев от надежды на бескорыстие Запада

13:51 07.04.2022 Украинская сторона может устроить провокации с иностранными гражданами в порту Мариуполя. Такую вероятность не исключил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Читайте также: В ДНР ожидают новых провокаций в порту Мариуполя

13:52 07.04.2022 Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. Об этом 7 апреля сообщается на сайте СК РФ. Читайте также: СК РФ рассказал о причастных к посягательству на жизнь российских военных 13:55 07.04.2022 Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 7 апреля представительство республики в Совместном центре по контролю и ДНР режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР

14:02 07.04.2022 Очередную провокацию устроили украинские нацисты в порту Мариуполя, которые подожгли корабль управления «Донбасс». Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале. Об этом: Украинские нацисты устроили новую провокацию в порту Мариуполя — НМ ДНР

14:10 07.04.2022 Переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны проходить при участии белорусской стороны. Эта позиция Минска доведена до Москвы и Киева, заявил 7 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «До Украины и России доведена позиция о необходимости участия Беларуси в переговорах», — приводит слова Макея Sputnik. Подробности в материале: МИД Белоруссии: Минск должен участвовать в переговорах Москвы и Киева

14:13 07.04.2022 Киевские боевики произвели обстрел из артиллерии населенного пункта Озеряновку в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из артиллерии Озеряновку в ДНР — СЦКК

14:15 07.04.2022 Белоруссия, как Украина и Россия, также нуждается в гарантиях безопасности, заявил 7 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Читайте подробнее: Макей: Белоруссия тоже нуждается в гарантиях безопасности

14:23 07.04.2022 Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Подробности в материале: Басурин заявил о попытках Парижа содействовать вывозу боевиков из Мариуполя

14:47 07.04.2022 Положение о проведении военных учений в проекте договора с Россией изменено Киевом, в нем не упоминается необходимость получить согласие РФ на таковые. Об этом 7 апреля заявил в своем видеокомментарии российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: Киев изменил положение о военных учениях в новом договоре

14:47 07.04.2022 Дополнительной информации о приглашении президента России Владимира Путина на переговоры по Украине в Венгрию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 апреля журналистам. «Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет», — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить согласие российской стороны на участие в переговорах. Читайте подробнее: Песков не прокомментировал возможность переговоров РФ и Украины в Венгрии

14:54 07.04.2022 Несмотря на все провокации Киева, Россия продолжит переговоры с украинской стороной. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в опубликованном 7 апреля видеокомментарии. «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в чётком и полном объёме все наши изначальные ключевые позиции и требования», — сказал Лавров. Об этом: Лавров: Россия продолжит переговоры с Украиной

14:54 07.04.2022 Ситуация с дрейфующими в Чёрном море минами — это военное преступление, которое допустила Украина. Об этом заявил отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи. Об этом: В Турции обвинили Киев в военном преступлении из-за мин в Чёрном море

14:57 07.04.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска. Читайте подробнее: Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине

15:00 07.04.2022 Указ о присвоении за массовый героизм и отвагу 121-му бомбардировочному авиаполку Вооруженных сил РФ почетного наименования «гвардейский» подписал президент России Владимир Путин. Названный документ 7 апреля обнародован на официальном портале правовой информации. Об этом: Путин присвоил 121-му авиаполку наименование «гвардейский»

15:15 07.04.2022 Позиции и требования России в отношении ситуации на Украине изложены в проекте соглашения, подготовленном Москвой. Об этом 7 апреля заявил в своем видеокомментарии российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона не исключает, что Киев будет «нагромождать» новые предварительные условия на переговорах, потребует вывода войск. Этот замысел понятен, но неприемлем, подчеркнул глава российского МИД. Читайте подробнее: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной — Лавров

15:15 07.04.2022 В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Алексей Болотин. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба областной администрации. Об этом: В Липецкой области подтвердили гибель ещё одного военного 15:18 07.04.2022 Белорусские спецслужбы провели на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

15:20 07.04.2022 Линия Киева направлена на затягивание переговоров с Россией и даже на их подрыв. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 7 апреля в видеокомментарии. «Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», — сказал Лавров. Читайте также: Киев затягивает и пытается подорвать переговоры с Россией — Лавров

15:22 07.04.2022 Правительство Болгарии одобрило план по выделению вооруженным силам Украины 2 тыс. бронежилетов и 2 тыс. касок. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «Дума». Читайте подробнее: Болгария поставит Украине бронежилеты и каски

15:31 07.04.2022 Видеозапись эвакуации из города Изюм Харьковской области на лечение в Россию нуждающихся в госпитализации больных с хроническими заболеваниями и тяжелыми патологиями из числа местных жителей обнародовало 7 апреля Минобороны РФ. Читайте также: Военные ВС России эвакуируют жителей Изюма для оказания медпомощи

15:39 07.04.2022 Президента Украины Владимира Зеленского толкают на продолжение боевых действий. Делают это США и их союзники. Об этом 7 апреля в видеообращении заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров оценил роль США в затягивании конфликта на Украине

15:43 07.04.2022 Спецназовцы Росгвардии обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов в ходе проведении специальных адресных мероприятий на территории одного из украинских населённых пунктов. Как сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ведомства, при досмотре одного из зданий штурмовая группа спецназа Росгвардии под командованием прапорщика Жиндаева обезвредила группу боевиков теробороны Украины, охранявших крупный склад вооружения. Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, 10 гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра. Кроме того, на складе хранилось большое количество комплектов полевой формы одежды и бронежилеты, а также запасы продовольствия и воды. Ранее в одном из населенных пунктов военнослужащие спецназа Росгвардии досмотрели домовладение, где обнаружили 6 единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов различного калибра, средства дистанционного взрывания, националистическую литературу, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. При проверке близлежащих домов росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, 4 снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины.

15:49 07.04.2022 В столице Карелии — городе Петрозаводске сегодня, 7 апреля, состоялся митинг в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Акция прошла рядом с Советской площадью в центре Петрозаводска, недалеко от городской набережной. Митинг приурочен к восьмой годовщине образования Донецкой и Луганской Народных Республик. Собравшиеся держали государственные флаги России, транспарант с лозунгом «Своих не бросаем», а также плакаты с литерой Z, которая уже стала неформальным символом российской спецоперации на Украине. Читайте подробнее: В Карелии вышли на митинг в поддержку спецоперации на Украине

15:52 07.04.2022 Киевские боевики днем 7 апреля подвергли обстрелу из артиллерии населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 7 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР из артиллерии — СЦКК

15:55 07.04.2022 Жители Санкт-Петербурга активно высказываются в поддержку продолжения специальной военной операции России на Украине. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, местные паблики в социальных сетях регулярно публикуют посты об акциях в поддержку спецоперации или городских мероприятиях, связанных с Вооружёнными силами Российской Федерации. Об этом: Петербуржцы поддерживают доведение спецоперации до победного конца

16:01 07.04.2022 Очередному обстрелу со стороны украинских войск подвергся город Ясиноватая в ДНР, сообщает 7 апреля представительство республики в СЦКК. Отмечается, что в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) по Ясиноватой со стороны Авдеевки выпустили шесть снарядов калибра 122 мм. Этот обстрел стал шестым по счёту за текущие сутки, ранее по городу выпустили 13 снарядов. Подробности в материале: ВСУ шестой раз за день обстреляли Ясиноватую в ДНР

16:09 07.04.2022 Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ mil.ru

16:09 07.04.2022 Из Новосибирской области в рамках акции «Письмо солдату» военнослужащим России, участвующим в спецоперации, передано от детей почти 2000 писем. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Об этом: Новосибирские дети написали российским военным несколько тысяч писем

16:15 07.04.2022 Митинг к восьмой годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики, а также в поддержку проведения спецоперации на Украине и акции «Своих не бросаем» состоялся 7 апреля в Екатерининском парке Симферополя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В митинге приняли участие сотни жителей крымской столицы, к участникам обратился глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Крым отмечает восьмую годовщину суверенитета Донецкой Народной Республики

16:22 07.04.2022 Руководство Байхерна выражает свои тёплые чувства к России, заявил 7 апреля на переговорах министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. На переговорах он планирует затронуть тему Украины. Читайте подробнее: Власти Бахрейна назвали крепкими и дружескими отношения с Москвой

16:29 07.04.2022 В Элисте состоялся праздничный митинг в поддержку восьмой годовщины принятия Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики. Мероприятие состоялось в парке Победы сегодня, 7 апреля. Об этом: «Донбасс! Россия!» — в Элисте выразили поддержку ДНР

16:49 07.04.2022 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с присвоением звания генерал-лейтенанта. Об этом Аксёнов написал в телеграм-канале 7 апреля. Читайте подробнее: Глава Крыма поздравил Кадырова с присвоением звания генерал-лейтенанта

16:50 07.04.2022 Всемирная организация здравоохранения готовит сценарий действий на случай возможных «химических атак» на Украине, сообщил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом: ВОЗ разрабатывает план на случай «химических атак» на Украине

17:03 07.04.2022 Генассамблея ООН проведет 7 апреля голосование по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека на основании событий в Буче. Об этом: Генассамблея ООН проводит голосование о приостановке членства России в СПЧ

17:07 07.04.2022 Уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих вооружённых сил Украины возбуждено Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону после обстрела Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе СК России. Читайте также: СК: взрыв на складе под Белгородом произошёл от подрыва «Точкой-У»

17:08 07.04.2022 В Волховском районе Ленинградской области восьмую годовщину самопровозглашения ДНР отметили патриотической акцией. В акции 7 апреля приняли участие и взрослые, и дети, передаёт издание ЛенТВ24. Читайте подробнее: Годовщину провозглашения ДНР отметили акцией в Волхове

17:09 07.04.2022 Президент России Владимир Путин обратился к личному составу 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, сообщает 7 апреля пресс-служба Кремля. Текст поздравительной телеграммы по поводу присвоения 121-му авиаполку наименования «гвардейский», опубликован на сайте Кремля. Читайте также: Путин обратился к личному составу 121-го гвардейского авиаполка

17:09 07.04.2022 Акции в поддержку решения президента России о проведении специальной военной операции состоялись 7 апреля в Орле, Ливнах и Мценске, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Читайте также: В Орловской области поддержали решение президента о проведении спецоперации

17:21 07.04.2022 Взрыв на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта 2022 года произошёл по причине удара с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинскими вооружёнными формированиями, сообщили 7 апреля в пресс-службе СКР. Читайте также: Причиной взрыва на складе под Белгородом стала украинская ракета «Точка-У»

17:29 07.04.2022 В казанском парке Победы 7 апреля прошел митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и Вооруженных сил России. Также мероприятие приурочили к восьмой годовщине образования Донецкой Народной Республики. Акцию поддержали общественные объединения, молодежные и ветеранские организации. Всем желающим волонтеры раздали памятные значки с патриотической символикой. Читайте также: В Татарии прошли мероприятия в честь образования ДНР

17:30 07.04.2022 Митинг-концерт, посвящённый годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики, прошёл 7 апреля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в исполкоме регионального ОНФ. Подробности в материале: В Рязани развернули флаг России в честь годовщины провозглашения ДНР

17:33 07.04.2022 Цветы к мемориалу воинов-интернационалистов возложили в Самаре в честь годовщины провозглашения независимости Донецкой Народной Республики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сообщается, что активисты ветеранских и молодёжных общественных организаций вспомнили события 2014 года, также почтили память погибших в специальной военной операции на Украине и в локальных конфликтах. Об этом: В Самаре отметили восьмую годовщину суверенитета ДНР

17:39 07.04.2022 Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудил противодействие информационным диверсиям со стороны Украины с постоянными членами Совета безопасности РФ. Читайте подробнее: Путин обсудил с членами Совбеза противодействие информационным диверсиям

17:42 07.04.2022 История о якобы военных преступлениях российской армии в украинском городе Буча весьма похожа на провокацию в населенном пункте Рачак в Косово и Метохии в конце 1990-х годов. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 7 апреля в интервью сербскому новостному агентству «Танюг». Читайте также: Посол РФ в Сербии: У провокаций в Буче и косовском Рачаке один почерк

17:42 07.04.2022 При исполнении специальных задач героически погиб житель Ленинградской области, младший сержант Роман Симаков, сообщил 7 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом: Защищая Донбасс, погиб младший сержант из Ленобласти

17:51 07.04.2022 В Оренбургской области казаки готовятся к отправке в Донбасс. В настоящее время комплектуется подразделение добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского казачьего войска. Казаки из казачьих обществ Первого отдела Оренбургского казачьего войска заключают контракты на прохождение службы с Минобороны России. Для получения обмундирования и снаряжения контрактники прибудут в Оренбург. Из столицы Оренбуржья состоится отправка к месту назначения для участия в специальной военной операции на Украине, оказания помощи в охране общественного порядка и объектов социальной инфраструктуры, а также формировании военно-гражданских администраций на освобожденных территориях. Об этом: В Оренбуржье комплектуют подразделение казаков для отправки в Донбасс

17:52 07.04.2022 В Санкт-Петербурге в честь восьмой годовщины самопровозглашения Донецкой Народной Республики пройдёт патриотический концерт. О проведении мероприятия сообщает сайт Dobro. ru. Читайте подробнее: В Петербурге в честь годовщины провозглашения ДНР пройдет концерт

17:55 07.04.2022 Во Владимирской области пострадавшим участникам специальной военной операции на территории Украины и семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь из резервного фонда региональной администрации. Читайте также: Пострадавшим в ходе спецоперации владимирцам выплатят матпомощь 17:55 07.04.2022 Жители Новокузнецка собрали для жителей Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Об этом: Из Кузбасса выехали ещё две машины с гумпомощью для жителей Донбасса

18:17 07.04.2022 Китайская позиция относительно российской спецоперации на Украине не нравится руководству НАТО: от Пекина в альянсе ждали меньшей лояльности к Москве, сообщил 7 апреля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг. Читайте также: Столтенберг осудил Китай за его отношение к спецоперации ВС РФ на Украине

18:19 07.04.2022 Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности главаря так называемого «Грузинского легиона» украинских нацистов по фактам нарушения правил ведения войны, сообщает 7 апреля пресс-служба ведомства в Telegram-канале СК РФ. Читайте также: Главарь грузинского легиона ВСУ понесёт уголовную ответственность — СК РФ

18:53 07.04.2022 На Украине происходят убийства российских военных, которые попали в плен к ВСУ. Об этом 7 апреля рассказал наёмник из Дании, приехавший воевать против ВС РФ, передаёт TV2. Читайте также: Датский наёмник рассказал, что ВСУ убивают пленных

18:57 07.04.2022 В столице НАО состоялся концерт, посвященный годовщине признания независимости ЛНР и ДНР. «В годовщину признания независимости Донбасса Нарьян-Мар шлёт братскому народу ДНР и ЛНР свою солидарность и поддержку!» — написал в соцсетях губернатор Юрий Бездудный. Фото: https://vk.com/juri_bezdudnyi