Москва, , 07:36 — REGNUM Прием заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» продлен до 25 апреля 2022 года. Об этом 7 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Изобретатель Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом городские власти планируют простимулировать создание и внедрение прогрессивных технологий. Конкурс проводят по трем номинациям: «Проект будущего» — для инновационных идей на начальной стадии, «Меняющие реальность» — для разработчиков, которые готовятся вывести проект на рынок и «Лидеры инноваций» — для производителей, которые уже получают выручку.

«В современных реалиях программы поддержки инноваторов приобретают особую значимость. Мы решили продлить прием заявок до 25 апреля, чтобы привлечь к конкурсу еще больше талантливых изобретателей. У них есть возможность заявить о себе, найти инвесторов, новых покупателей и в конечном счете расширить свое дело», — сказала Сергунина.

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