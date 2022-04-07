Курган, , 07:34 — REGNUM В Курганской области после начала Россией специальной операции на Украине сократилось число зарегистрированных фактов IT-мошенничества. Об этом сообщает региональное УМВД.

Телефонный мошенник



С 24 февраля и включительно по 31 марта в полицию поступило от граждан 29 обращений. За такой же период 2021 года их было 63. Таким образом, общее снижение произошло более чем в два раза.

В некоторые дни полицейские не получали ни одного обращения от граждан. Впрочем, несмотря на снижение числа киберпреступлений, население просят не терять бдительности. Как отмечает глава аппарата антитеррористической комиссии аппарата губернатора Курганской области Павел Шевцов, в погоне за чужими денежными средствами преступники изобретают новые и новые способы.