Рим, , 07:30 — REGNUM Введение запрета на поставки газа из России пока не обсуждается, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 6 апреля в ходе представления правительственного экономического плана.

Марио Драги INSM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

По словам главы правительства, ему неизвестно, будет ли этот вопрос обсуждаться позже, однако «ситуация меняется». Драги считает, что санкции в сфере энергетики можно использовать для принуждения России к прекращению военной операции на Украине.

Премьер-министр также отметил, что в случае, если ЕС предложит подобные шаги, то правительство Италии поддержит их.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Марио Драги заявил, что Рим полностью поддерживает санкционную политику ЕС в адрес РФ и новые антироссийские санкции Евросоюза. 6 апреля итальянский премьер-министр отметил, что Италия является частью «коалиции», сформированной с целью «ослабить Россию» и помочь Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия поддержала новые санкции ЕС против России