Пермь, 7 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Пермском крае анонсировали второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Предложения обсуждались на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности региона под председательством губернатораДмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Планируется, что во второй пакет войдёт такая мера, как расширение перечня пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. В список планируется включить производство пищевых продуктов, деятельность СМИ.

Имущественная помощь коснется примерно 500 микропредприятий. Планируется отменить условия для получения налогового вычета в 100 кв. метров по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн рублей).

Еще одна инициатива предполагает увеличение арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности региона, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Власти рассматривают отмену увеличения арендной платы по договорам аренды госимущества. В свою очередь, региональные власти будут рекомендовать органам местного самоуправления проработать аналогичные меры поддержки в части муниципальных земельных участков и имущества.