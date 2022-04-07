Токио, 7 апреля 2022, 07:25 — REGNUM Правительство Японии примет решение о собственном участии в предстоящем саммите G20 в Индонезии при тесном сотрудничестве со странами G7 и принимающей стороной. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил 7 апреля на регулярной пресс-конференции в Токио.
Высокопоставленный японский чиновник подчеркнул, что правительство учтёт недавнее совместное заявление лидеров G7 с рекомендацией для международных организаций и форумов из-за ситуации с военной спецоперацией ВС РФ на Украине воздерживаться от сотрудничества с Россией в обычном порядке.
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Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полноценное американское участие в G20 невозможно в присутствии России.
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