Рим, , 07:22 — REGNUM События на Украине, санкции ЕС и ответные меры России действительно вызывают рост цен на энергоносители, заявил на пресс-конференции 6 апреля премьер-министр Италии Марио Драги.

Кондиционеры

Но ЕС поддерживает Украину и вводит санкции против России «для достижения мира», сказал он и предложил задавшему вопрос журналисту «выбрать между миром и возможностью включать кондиционер».

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.