Петропавловск-Камчатский, 7 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Камчатка готовится встретить очередной циклон. Атмосферный вихрь принесёт в регион 9 апреля мокрый снег и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогоду ощутят на себе жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, Елизовского, Усть-Камчатского и Карагинского районов.

Прогнозируется мокрый снег, местами сильный, который будет налипать на провода и деревья. На побережье ожидается сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области весна будет сопровождаться снегопадами, минусовыми температурами и сильным ветром. Такой прогноз представила специалист регионального гидрометцентра Елена Печкина, написала Амурская служба новостей.