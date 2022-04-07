Магнитогорск, Челябинская область, 7 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор 27-летнему мужчине, из-за которого погибла женщина. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и в таком же случайном уничтожении чужого имущества, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в сентябре он принёс в коммунальную квартиру газовое оборудование автомобиля, оставил в своей комнате. А затем в соседней комнате кто-то решил покурить и зажёг сигарету. В результате газо-воздушная смесь воспламенилась. Возник пожар, из-за которого погибла 59-летняя женщина.

Суд назначил гражданину 1 год и 2 месяца ограничения свободы. Также он должен возместить ущерб в размере более 1 млн рублей.