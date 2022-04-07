Пермь, 7 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Пермском крае на 1 января 2022 года числилось 2 556 852 человека. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Пермьстат.

(сс) Free-Photos Люди

В регионе отмечено сокращение населения на 22,4 тыс. человек. Из них естественная убыль населения — 19 074 человек, а 3335 человек — мигрировали.

На 1 января 2022 года в городах региона проживает 1940,4 тыс. человек (75,9%). Еще 616,4 тыс. человек (24,1%) – жители сёл.