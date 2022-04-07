Тайбэй, , 07:12 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмосологи в восточной части китайского острова Тайвань, сообщает местная сейсмологическая служба.

Землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 42,4 километра к северо-востоку от города Тайдун. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 19,3 километра. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры на острове не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 138 километрах от города Сабанг на глубине десяти километров. Сведений о разрушениях или жертвах не поступало.