Симферополь, 7 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма удовлетворил финансовый иск к АО «Судостроительный завод «Море». С ответчика в пользу истца — ООО «Дизель Центр» взыскали 544,5 тыс. долларов США (эквивалентно порядка 45 млн рублей). Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Островский взыскал в пользу истца с завода 495 тыс. долларов США основного долга «в рублях по курсу Центрального банка РФ на день оплаты» и 49 500 долларов США договорной пени. Помимо этого, ответчику предстоит компенсировать расходы по оплате госпошлины — 200 тыс. рублей.

«Истцом в материалы дела в качестве обоснования суммы возникшей задолженности представлен УПД №ЦБ-138 от 19 октября 2020 года судовой дизельный двигатель мощностью 671 кВт и частотой вращения 1600 об/мин в количестве 2 штук стоимостью 495 000 долларов США», — отмечалось в материалах дела.

Напомним, в апреле 2022 года завод «Море» в первой инстанции также проиграл спор судостроительному заводу «Пелла» из Ленобласти. В этом деле речь шла о сумме 24,8 млн рублей.