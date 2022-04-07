Тегеран, , 07:25 — REGNUM 6 апреля представитель Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) Мир-Акбар Разави объявил об отмене запретов на авиаперелеты для пассажиров, прибывающих из любой страны мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Самолет Pixabay.com

Разави отметил, что такое решение было принято во время заседания Национальной целевой группы Ирана по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Он подчеркнул, что также был установлен ряд правил для поездок в Иран, которые требуют наличия двух прививок против COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста для всех путешественников старше 12 лет, чтобы получить возможность попасть на территорию Исламской Республики Иран.

Сообщается, что пассажиры должны пройти ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета в Иран, при этом с момента их последней прививки должно пройти не менее 14 дней.