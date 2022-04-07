Тегеран, , 07:28 — REGNUM 6 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил своему венгерскому коллеге, что Исламская Республика добивается политического решения продолжающегося конфликта на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

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Конфликт произошёл 24 февраля, когда Россия начала операцию с заявленной целью «денацификации и демилитаризации Украины». Запад в ответ ввел санкции против России, нацеленные на ее экономику, а также энергетический сектор.

Амир Абдоллахиан во время телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсудил ситуацию на Украине и заявил, что Иран отвергает любой конфликт и введение санкций.

Иранский дипломат также поздравил Сийярто с убедительной победой правящей партии Венгрии «Фидес» на парламентских выборах, состоявшихся 3 апреля.

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности своей страны расширять связи с Венгрией и выполнять договоренности, достигнутые вторым совместным экономическим комитетом двух стран.

Он также рассказал о ядерной сделке 2015 года и переговорах, проведенных в Вене за последний год, чтобы возродить соглашение, которое было нарушено после ухода Соединенных Штатов в 2018 году.