Тегеран, , 07:28 — REGNUM 6 апреля Алиакбар Сафаи, генеральный директор Иранской организации портов и судоходства (PMO), объявил о предстоящем визите министра транспорта и коммуникаций Катара в Иран, чтобы осмотреть объекты в провинциях Ормузган и Бушер для организации Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сафаи заявил, что Катар готов использовать потенциал Ирана в провинциях Бушер и Ормузган, в частности на острове Киш, для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В этом смысле были достигнуты три меморандума о взаимопонимании в портовом, морском и авиационном секторах для расширения транспортных услуг во время проведения мероприятия и облегчения поездок между Ираном и Катаром», — отметил он.

По его словам, в ходе предстоящего визита обе стороны намерены согласовать детали дальнейшего сотрудничества.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который в ходе беседы подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с Ираном для проведения чемпионата.