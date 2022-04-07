Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:02 — REGNUM Консорциум LUMA Energy оставил без электричества около 250 000 человек на большей части территории Пуэрто-Рико. Об этом пишет Prensa Latina.

Пуэрто-Рико CIA

Президент профсоюза работников электротехнической промышленности Анхель Фигероа сообщил на своей странице в Twitter, что сбой в работе канадско-американского консорциума вызвал коллапс системы.

По его словам, в муниципалитете Гуаянилья наблюдался сильный пожар, в результате которого сработала система защиты. Такая ситуация оставила без электричества многочисленные муниципалитеты в одной из частей Пуэрто-Рико.

Государственное управление электроэнергетики объяснило, что неисправность в выходном выключателе 230 кВ блока №5 электростанции привела к выводу из эксплуатации блоков №5 и №6.

«Защита электрической системы вывела из строя остальные генерирующие агрегаты», — заявили в ведомстве.

Ожидается, что отключение электричества, начавшееся в 20:45 по местному времени, может продлиться до конца дня 7 апреля.

Между тем, компания LUMA Energy заявила, что изначально были неясны причины отключения, которое «потенциально было вызвано неисправностью автоматического выключателя на генерирующей станции Costa Sur»: «Бригады LUMA реагируют и работают над тем, чтобы восстановить обслуживание как можно быстрее».