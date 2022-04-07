Тегеран, , 07:29 — REGNUM 6 апреля министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что страна подписала новые сделки в нефтяной промышленности на сумму 16,5 млрд долларов, что в несколько раз превышает сумму соглашения с Total. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью министр сообщил, что стоимость более 55 сделок, подписанных с начала работы нового правительства Ирана в августе 2021 года, составила 16,5 миллиарда долларов.

Согласно данным IRNA, из-за санкций Овджи не ссылался на названия отечественных и иностранных компаний, с которыми Иран подписал соглашения за последние семь месяцев.

Говоря о других мерах, принятых министерством нефти в течение семи месяцев, Овджи отметил начало обмена природного газа из Туркменистана в Азербайджан.

Кроме того, министр приветствовал меры по началу поставок газа из Туркменистана в Азербайджан, которые помогли стабилизировать газовую сеть на северо-востоке Ирана, что позволило стране безопасно пережить холодную зиму.

Переходя к вопросу экспорта, Овджи сказал, что объем экспорта газового конденсата увеличился примерно в два-три раза.

По его словам, согласно графику, к концу срока полномочий нового правительства Ирана мощность производства нефтехимической продукции достигнет 140 миллионов тонн, продемонстрировав 50-процентный рост.