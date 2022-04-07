Тегеран, , 07:30 — REGNUM 6 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил о приближающемся ядерном возрождении страны, поскольку Иран нацелен на производство 10 гигаватт ядерной энергии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Эслами сделал это заявление во время пресс-конференции, посвященной планам организации в отношении Национального дня ядерных технологий (9 апреля), который будет официально отмечаться в присутствии президента Ибрагима Раиси.

Он отметил, что создание проблем, нежелание и отсутствие сотрудничества со стороны других стран привели к тому, что AEOI разрабатывает технологии, используя знания и усилия иранской молодежи.

Эслами подчеркнул: «Как и в предыдущие годы, в этом году в рамках празднования Национального дня ядерных технологий будет объявлен новый 20-летний всеобъемлющий документ по развитию ядерной энергетики и различным достижениям, в том числе в области радиофармпрепаратов, нетепловой плазмы, лазеров, а также технологий контроля и фотографирования».

Глава организации также сообщил, что Иран собирается начать строительство первой атомной электростанции мощностью 360 мегаватт, используя только внутренние мощности и ресурсы.