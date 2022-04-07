Тегеран, 7 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. 6 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил о приближающемся ядерном возрождении страны, поскольку Иран нацелен на производство 10 гигаватт ядерной энергии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Эслами сделал это заявление во время пресс-конференции, посвященной планам организации в отношении Национального дня ядерных технологий (9 апреля), который будет официально отмечаться в присутствии президента Ибрагима Раиси.

Он отметил, что создание проблем, нежелание и отсутствие сотрудничества со стороны других стран привели к тому, что AEOI разрабатывает технологии, используя знания и усилия иранской молодежи.

Эслами подчеркнул: «Как и в предыдущие годы, в этом году в рамках празднования Национального дня ядерных технологий будет объявлен новый 20-летний всеобъемлющий документ по развитию ядерной энергетики и различным достижениям, в том числе в области радиофармпрепаратов, нетепловой плазмы, лазеров, а также технологий контроля и фотографирования».

Глава организации также сообщил, что Иран собирается начать строительство первой атомной электростанции мощностью 360 мегаватт, используя только внутренние мощности и ресурсы.