Луганск, , 07:00 — REGNUM Украинские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике, 7 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм. Огонь велся со стороны города Горское (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, используя реактивную установку залпового огня «Град».

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