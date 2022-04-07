Тегеран, , 07:31 — REGNUM 6 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что нельзя позволять «колонизаторам и лицемерам сеять раскол среди мусульман». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Президент Раиси выступил с речью, выступая на заседании кабинета министров в ответ на произошедший трагический инцидент в городе Мешхед.

«Колонизаторам и лицемерам нельзя позволять злоупотреблять этническими и религиозными проблемами, чтобы сеять раздор между мусульманами и народами нашей страны с соседями; раздоры — один из старейших инструментов колонизаторов», — заявил Раиси.

Ранее в сообщении президент раскритиковал инцидент, произошедший в городе Мешхед на северо-востоке страны, который привел к мученической смерти духовного деятеля Ходжатолеслама Аслани, в связи, а чем Раиси поручил министерству разведки выявить и привлечь к ответственности всех лиц, виновных в этом инциденте.

Напомним, что ранее иностранный гражданин напал с ножом на трех иранских шиитских ученых в святилище имама Резы в Мешхеде, убив одного и ранив еще двоих.