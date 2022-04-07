Владивосток, , 07:04 — REGNUM В правоохранительных органах Приморья продолжаются коррупционные скандалы — возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и других лиц, подозреваемых в получении взятки, подстрекательстве в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержано три должностных лица.

В сентябре 2021 года уже бывший полицейский решил за деньги предоставлять лицам, оказывающим услуги по незаконному сбору персональных данных, сведения из служебных информационных банков данных МВД России, к которым он имел доступ.

К совершению преступления он привлек ещё двух коллег. Деньги за получение информации перечислялись на банковские счета фигурантов.

Кроме того, обвиняемый также купил у знакомого сотрудника салона связи сведения о входящих и исходящих вызовах о более 130 абонентов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский суд удовлетворил иск прокурора региона к бывшему заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании с него неподтвержденного законными доходами имущества на сумму более 50 млн рублей.