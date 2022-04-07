Тегеран, 7 апреля 2022, 07:34 — REGNUM 6 апреля спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Бакер Калибаф осудил инцидент с поножовщиной в храме имама Резы в Мешхеде, предупредив, что подобные инциденты не должны наносить ущерб единству мусульманских народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мухаммед Багер Калибаф
Мухаммед Багер Калибаф
Khamenei.ir

Выступая на открытом заседании парламента Ирана, Калибаф осудил нападение, в результате которого был убит шиитский священнослужитель и ранены еще двое, выразив сочувствие и скорбь семье жертвы.

Он настоятельно призвал соответствующие власти провести необходимые последовательные мероприятия внутри страны и за ее пределами, чтобы найти организаторов произошедшего.

«Иранский народ должен быть готов к тому, что враги страны могут воспользоваться подобными инцидентами, чтобы испортить дружбу и братство между нашими народами», — заявил спикер парламента Исламской Республики.