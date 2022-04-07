Тегеран, 7 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. 6 апреля спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Бакер Калибаф осудил инцидент с поножовщиной в храме имама Резы в Мешхеде, предупредив, что подобные инциденты не должны наносить ущерб единству мусульманских народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Khamenei.ir Мухаммед Багер Калибаф

Выступая на открытом заседании парламента Ирана, Калибаф осудил нападение, в результате которого был убит шиитский священнослужитель и ранены еще двое, выразив сочувствие и скорбь семье жертвы.

Он настоятельно призвал соответствующие власти провести необходимые последовательные мероприятия внутри страны и за ее пределами, чтобы найти организаторов произошедшего.

«Иранский народ должен быть готов к тому, что враги страны могут воспользоваться подобными инцидентами, чтобы испортить дружбу и братство между нашими народами», — заявил спикер парламента Исламской Республики.