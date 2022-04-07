Тегеран, , 07:36 — REGNUM 6 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси в послании раскритиковал произошедший ранее инцидент в городе Мешхед на востоке страны, в результате которого Ходжатолеслам Аслани принял мученическую смерть. Президент поручил министерству разведки выявить и привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

«Вчерашний инцидент в святилище имама Резы, который привел к мученической смерти Ходжатолеслама Аслани и ранению двух других священнослужителей, вызвал большую скорбь», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Ирана.

По его словам, Аслани являлся одним из проповедников чистого ислама, при этом шииты и сунниты на окраинах священного города Мешхед были свидетелями его усилий.

«Конечно, этот прискорбный инцидент, который был совершен под влиянием американских группировок, способствует единству и сплоченности среди тех, кто интересуется исламом и исламским Ираном», — подчеркнул Раиси.

Он также заявил: «Министерство разведки в сотрудничестве со всеми учреждениями обязано немедленно выявить и привлечь к ответственности всех виновных в этом инциденте и проинформировать общественность о результатах».