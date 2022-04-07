Тегеран, , 07:37 — REGNUM 6 апреля суннитские ученые из разных провинций Ирана выступили с отдельными заявлениями, осуждающими нападение на святыню имама Резы, которое привело к убийству шиитского религиозного деятеля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Ученые из населенных суннитами регионов Ирана, включая Северный Хорасан, Систан и Белуджистан, а также Керманшах, осудили осквернение святыни Имама Резы в Мешхеде в результате нападения, которое привело к убийству шиитского ученого и ранению двух других.

В заявлении суннитских ученых провинции Северный Хорасан инцидент был связан с Соединенными Штатами, Израилем и террористическими группировками в регионе, чьи планы были сорваны в Сирии и Ираке бывшим командующим силами КСИР генералом-мучеником Касемом Сулеймани.

Представитель Систана и Белуджистана в Совете экспертов Молави Назир Ахмад Салами и имамы пятничной молитвы города Сарбаз Молави Энаятолла Расулизаде такжевыступили с отдельными заявлениями, осуждающими инцидент.