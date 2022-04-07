Кемерово, 7 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 4637 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 137 новых носителей коронавируса. За это же время 516 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 158872 случая заражения коронавирусом, 151976 человек выписаны с выздоровлением, 2259 пациентов скончались.