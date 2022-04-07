Тегеран, , 07:37 — REGNUM 6 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика всегда приветствует региональное сотрудничество и совместные рабочие встречи для расширения отношений, особенно с прибрежными государствами Каспийского моря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов поздравил своего иранского коллегу по телефону с наступлением священного месяца Рамадан. Затем стороны обсудили некоторые двусторонние и международные вопросы, в частности сотрудничество и координацию между прибрежными государствами Каспийского моря.

Туркменский высокопоставленный дипломат упомянул о достижениях на уровне экспертов по подготовке проектов с целью расширения сотрудничества между прибрежными странами Каспийского моря, взаимодействия в научной сфере, координации поисково-спасательных работ (SAR), борьбы с незаконным оборотом наркотиков в этом регионе, а также углубления отношений между государствами.

Со своей стороны, Амир Абдоллахиан указал на развитие дружественных и прогрессирующих связей между Туркменистаном и Ираном, отметив, что Исламская Республика положительно способствует расширению отношений, особенно между прибрежными государствами Каспийского моря.

Глава МИД Ирана также поздравил своего туркменского коллегу со священным месяцем Рамадан, пожелав, чтобы «милость и милосердие были излиты на правительство и народ Туркменистана».