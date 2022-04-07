Каракас, , 06:54 — REGNUM Центральный банк Венесуэлы подтвердил тенденцию замедления национального индекса потребительских цен, зарегистрировав в марте месячное изменение всего на 1,4%. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла (сс) OpenClipart-Vectors

Этот уровень инфляции стал самым низким за последние 115 месяцев в Венесуэле и оказался ниже, чем 2,9%, зафиксированных в феврале, говорится в отчёте, подготовленном ЦБ страны и Национальным институтом статистики.

Устойчивая тенденция замедления инфляции в Венесуэле наблюдалась в секторах связи, транспорта, образования, производства алкогольных напитков и табака, досуга и культуры, ресторанов и гостиниц, аренды жилья, производства бытового оборудования и здравоохранения.