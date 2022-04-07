Лима, , 06:49 — REGNUM Премьер-министр Перу Анибаль Торрес опроверг информацию о своей отставке. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте, сообщает Prensa Latina

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В парламент было внесено предложение задать Торресу вопрос о том, как правительство справляется с текущим социальным кризисом, в результате которого погибли два человека при подавлении протестов и четыре человека в ситуациях, возникших в результате протестов.

«Я хотел бы сообщить вам, что я не подавал в отставку, что кабинет министров очень прочный. Я очень доволен этой командой, которая работает на благо страны», — сказал Торрес, напомнив, что президент страны может вносить изменения в кабмин, когда посчитает нужным.

Перуанский премьер-министр добавил, что когда и если он уйдет в отставку, то сделает это «с большой радостью и лояльностью», не критикуя президента или кабинет министров, потому что это было бы нелояльно.

По поводу давления, оказываемого на президента Перу Педро Кастильо в связи с его отставкой, он напомнил, что монополии и олигополии, а также другие силы хотели сместить президента с самого начала его правления, однако «это нас не остановит, мы будем продолжать работать для перуанского народа».

Не исключая возможности преждевременной отставки Кастильо, он напомнил, что с начала его правления высокие и средние социальные слои не признавали его триумф на выборах, всегда стояли за требованием об отставки парламента или требовали отставки самого президента или других действий с той же целью.