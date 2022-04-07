Кемерово, , 06:47 — REGNUM В Кемерове ситуация по паводку отслеживается, начиная с верховьев рек. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Клод Моне. Ледоход. 1880

«По данным Кемеровского гидрометцентра в Новокузнецке на реке Томь начался ледоход. Значит скоро начнётся и в Кемерове», — написал Середюк в своём телеграм-канале.

По данным регионального гидрометцентра, каждый год реки Кузбасса вскрываются по-разному, самое ранее вскрытие реки Томь было 1 апреля 2016 года, хотя средние многолетние сроки с 14 по 17 апреля.