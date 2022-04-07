Берлин, , 06:42 — REGNUM Антироссийские санкции, целью введения которых была экономическая изоляция России, неожиданно изолировали тех, кто эти санкции вводил. Такое заявление сделал 6 апреля немецкий экономист Андреас Бек в эфире телеканала N-TV.

Евро. Германия

Эксперт напомнил, что множество стран мира выступили против санкционных мер в отношении России, либо просто не поддержали их. В их число вошли Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Ближний Восток и практически вся Юго-Восточная Азия, а также большинство стран Африки и Южной Америки.

Так как в глобальной экономике фактически всё зависит от доступа к ресурсам, то, учитывая, что Россия является важнейшим для Германии экспортёром алюминия и никеля, для экономики ФРГ сложилась весьма опасная ситуация.

В поставках энергетических и других ресурсов из России нуждаются многие страны мира, большой спрос на них есть и у США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае отказа от поставок российского газа экономику Германии ожидает крах, а в стране возникнет глобальный дефицит практически во всех сферах из-за прерывания цепочек поставок.

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