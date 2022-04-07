Токио, 7 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Японские власти собираются поддержать предложение США для стран Международного энергетического агентства (МЭА) об высвобождении нового объема нефтяных запасов из их стратегических резервов. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 7 апреля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем он отметил, что детали соответствующего решения со стороны Токио все еще прорабатываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пообещал, что правительство Японии примет дополнительные меры поддержки национальной экономики из-за роста цен на нефть и другие энергоносители.

31 марта американский президент Джо Байден заявил, что США высвободят из своих стратегических резервов до 180 млн баррелей нефти в течение ближайших шести месяцев для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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