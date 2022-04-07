Мадрид, , 06:41 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо вызвана для дачи показаний 29 апреля в суд первой инстанции столицы. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

Отмечается, что суд принял иск о ее высказывания в радиоинтервью в декабре 2021 года, в котором она, по мнению профсоюза работников первичного звена здравоохранения, дискредитировала их работу. Поддержку профсоюзам оказывают политические оппоненты Аюсо, левые силы, которые также требуют от неё извинений.

Профсоюз потребовал от Аюсо публично отказаться от своих высказываний против служб первичного звена здравоохранения и выплатить символическую компенсацию в размере одного евроцента.