Мадрид, 7 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо вызвана для дачи показаний 29 апреля в суд первой инстанции столицы. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Отмечается, что суд принял иск о ее высказываниях в радиоинтервью в декабре 2021 года, в котором она, по мнению профсоюза работников первичного звена здравоохранения, дискредитировала их работу. Поддержку профсоюзам оказывают политические оппоненты Аюсо, левые силы, которые также требуют от неё извинений.

Профсоюз потребовал от Аюсо публично отказаться от своих высказываний против служб первичного звена здравоохранения и выплатить символическую компенсацию в размере одного евроцента.