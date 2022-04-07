Мадрид, 7 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI провел во дворце Сарсуэла встречу с новым лидером «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньесом Фейхоо, которая продолжалась более двух с половиной часов. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Отмечается, что в ходе встречи Фейхоо выразил монарху свое недоумение по поводу одностороннего изменения позиции страны по Западной Сахаре, которое ранее было объявлено премьер-министром страны Педро Санчесом.

По итогам встречи с королём Фейхоо выразил свою поддержку монархии и свое личное восхищение монархом, который в ходе их встречи поделился анализом текущей ситуации в Испании и ознакомился с предложениями лидера «Народной партии».