Новосибирск, 7 апреля 2022, 06:32 — REGNUM Проектно-сметная документация размещения будущей стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» отправлена на государственную экспертизу. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Ранее департамент культуры, спорта и молодежной политики города разработал два дизайн-проекта. Один касается благоустройства внутреннего кольца площади им. Калинина, где установят стелу. Второй предполагает благоустройство площади в целом.
«Мы хотим реализовать проект «Чистое небо» и убрать воздушные коммуникации под землю в следующем году», — уточнила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Дизайн-проект самой стелы окончательно утверждён, тематические рельефы согласованы с Российским военно-историческим обществом. Открытие назначено на 3 ноября 2022 года.