Новосибирск, 7 апреля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Проектно-сметная документация размещения будущей стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» отправлена на государственную экспертизу. Об этомИА REGNUMсообщили в мэрии города.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

Ранее департамент культуры, спорта и молодежной политики города разработал два дизайн-проекта. Один касается благоустройства внутреннего кольца площади им. Калинина, где установят стелу. Второй предполагает благоустройство площади в целом.

«Мы хотим реализовать проект «Чистое небо» и убрать воздушные коммуникации под землю в следующем году», — уточнила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политикиАнна Терешкова.

Дизайн-проект самой стелы окончательно утверждён, тематические рельефы согласованы с Российским военно-историческим обществом. Открытие назначено на 3 ноября 2022 года.