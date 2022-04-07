Бостон, США, 7 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Проживающих на родине граждан России и Белоруссии, которые ранее зарегистрировались для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не допустят до забега. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба соревнований.

Кэтрин Швитцер выталкивают с Бостонского марафона — 1967

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Поводом для принятия такого решения послужило проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В заявлении организаторов марафона отмечается, что не проживающие в своих странах граждане России и Белоруссии смогут принять участие в забеге при условии отказа от своих государственных флагов.

пресс-служба Бостонского марофона «Организаторы… предпримут разумные попытки вернуть взносы спортсменам из России и Белоруссии, которые больше не смогут участвовать, с учётом действующих санкций».

Напомним, на заключительном этапе бостонского марафона 15 апреля 2015 года в результате двойного взрыва погибли три человека, в том числе 8-летний ребёнок. По последним данным, ранения получили 282 человека. Верховный суд США в марте 2022 года восстановил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, который в 2015 году организовал с братом Тамерланом теракт во время Бостонского марафона.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований.

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