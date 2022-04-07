Сана, , 06:28 — REGNUM Распоряжение о создании президентского руководящего совета отдал глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Al Arabiya.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, лидер Йемена распорядился об увольнении с занимаемой должности вице-президента Али Мохсен аль-Ахмара. Новое ведомство будет выполнять функции и президента и его заместителя. В его задачи будет входить управление политикой, безопасностью и обороной страны во время переходного периода.

В обязанности совета также входит проведение сбалансированной внешней политики, отвечающей интересам йеменского государства и обеспечивающей суверенитет и территориальную неприкосновенность страны. Планируется, что совет объявит на территории Йемена чрезвычайное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительственная армия Йемена и повстанцы-хуситы обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, который был введён при посредничестве ООН на время месяца Рамадан.

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