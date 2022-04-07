Благовещенский район, Амурская область, 7 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В ДТП в Благовещенском районе Амурской области погибли два человека. Автомобиль Nissan Tiida 6 апреля столкнулся с грузовиком Scania и загорелся, сообщил телеграм-канал Благовещенска №1.

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«Легковушка» загорелась от столкновения. В аварии погибли водитель и пассажир машины, их личности не установлены. ДТП произошло на трассе между Благовещенском и Свободным.

Личности погибших, обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе ДТП в Свободненском районе Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.